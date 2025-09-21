Estland hat zu Recht eine Nato-Konsultation gemäß Artikel 4 beantragt, die ausgelöst werden kann, wenn die territoriale Integrität oder Sicherheit eines Landes bedroht ist. ,Putin testet die Entschlossenheit des Westens, wir dürfen keine Schwäche zeigen, , sagte die EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas, eine ehemalige Ministerpräsidentin Estlands. Zuvor hatte der polnische Regierungschef Donald Tusk gewarnt, sein Land sei näher an einem Konflikt als jemals zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg. (…)<BR \/><BR \/>Die europäischen Staaten sind im vergangenen Jahr erhebliche Verpflichtungen im Bereich der Verteidigung eingegangen, aber Putins jüngste Aktionen zeigen, dass dies bislang nicht ausreicht und der Kreml sich weiterhin ermutigt fühlt, an der Ostflanke des Kontinents zu provozieren.<BR \/><BR \/>Das erfordert eine ernsthafte Antwort. Die Nato wird eine Änderung ihrer Einsatzregeln prüfen, um eine schnellere Reaktion auf russische Luftraumverletzungen zu ermöglichen. Es ist unerlässlich, dass sie rote Linien zieht und nicht zulässt, dass solche russischen Aggressionen zur Routine werden.“