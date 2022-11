„The Times“: Chinas Null-Covid-Politik ist gescheitert

Die Londoner „Times“ kommentiert am Montag die Proteste in China gegen die Null-Covid-Politik der Regierung: „Die richtige Reaktion wäre es, wenn Peking sein Vorgehen gegen Covid ändern würde, wie es die Weltgesundheitsorganisation fordert. Doch abgesehen davon, dass die Anzahl der Tage, die positiv getestete Personen in Quarantäne bleiben müssen, von 10 auf 8 reduziert wird, zeigt Xi Jingpin wenig Bereitschaft, die Null-Covid-Politik aufzugeben. Tatsächlich hat Chinas Staats- und Parteichef seine persönliche politische Autorität zu stark mit dieser Strategie verbunden, um jetzt einfach einen Rückzieher machen zu können. Denn das würde bedeuten, einen politischen Fehler einzugestehen.Aber eine Politik fortzusetzen, die offensichtlich nicht in der Lage ist, die Ausbreitung von Covid einzudämmen, und die eindeutig die Unterstützung der Öffentlichkeit verloren hat, führt zwangsläufig zu Protesten und politischen Unruhen. Wie Xi auf diese beispiellose Herausforderung seiner Autorität reagiert, wird weit über die Grenzen Chinas hinaus zu spüren sein.“