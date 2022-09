Thermaltherapie: Ärztekongress in Meran

An diesem Samstag, 10. September, findet im Hotel Therme Meran eine internationale Tagung zum Thema: „Die Thermal Therapie: Mythos oder Wahrheit?“ mit renommierten Fachärzten statt.Interessierte Ärzte sind eingeladen, an der als CME-Fortbildungsveranstaltung akkreditierten Tagung teilzunehmen (8 CME-Punkte). Die Teilnahme ist kostenlos, die Anmeldung ist noch bis Donnerstag möglich, Infos unter 0473 252 007 oder www.thermemeran.it ehemaliger Direktor der HNO-Klinik der Universität Siena und Präsident der internationalen Föderation der HNO-Gesellschaften: Diskussionsrunde über moderne Diagnoseverfahren.Direktor der Abteilung für biomedizinische, chirurgische und zahnärztliche Wissenschaften der Universität Mailand: „Thermalwasser: Eine Strategie zur Bekämpfung von Biofilm und bakterieller Resistenz.“Leiter des Instituts für Medizinische Statistik, Informatik und Epidemiologie der Universität Köln: „Thermal Therapie und nasale Allergie“.Professor für HNO und Kopf- und Halschirurgie an der „Hacettepe“ University in Ankara und Generalsekretär der International Rhinology Society: Mögliche Komplikationen der Rhinosinusitis.Professorin für die HNO-Universität Siena und Präsidentin der italienischen Gesellschaft für HNO-Heilkunde für Kinder: „Thermal Therapie und Pharyngotonsillitis“.Zudem sind Referate von(Direktor der Klinik für HNO und der Abteilung für Allgemein- und Fachchirurgie an der Universität von Kampanien „Luigi Vanvitelli“ in Neapel – Thermal Therapie und Mittelohrentzündungen),(Leiter der HNO-Abteilung des Krankenhauses Bozen-Thermal Therapie und Laryngitis),(Primar der Komplexen Struktur HNO im Krankenhaus „F. Tappeiner“ in Meran-Thermal Therapie und Rhinosinusitis ),(Ordentlicher Professor für Pädiatrie an der Fakultät für Medizin und Psychologie der Universität „Sapienza“ in Rom im Krankenhaus Sant’Andrea – Thermal Therapie im Kindesalter),(Direktor SOS Pneumologie und Bronchialendoskopie, Krankenhaus „San Giuseppe“ in Florenz, Azienda USL Toscana centro – Die Wirksamkeit der Thermal Therapie in der Pulmologie) geplant.