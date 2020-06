Therme Meran öffnet Sauna: Angebot wieder komplett

Neben MySpa, Bistro, Shop, Fitness Center, dem großzügigen Thermenpark und der Badehalle mit ihren Ruhebereichen ist ab sofort auch die Sauna wieder geöffnet.Unter Einhaltung aller Sicherheits- und Hygienerichtlinien bietet die Therme Meran eine entspannte Auszeit vom Alltag.Die volle Operativität der gesamten Infrastruktur ist ab sofort wieder gegeben.Besondere Maßnahmen für einen entspannten AufenthaltDie Therme Meran hat besondere Maßnahmen ergriffen, um einen Aufenthalt möglichst angenehm vorab organisieren und damit äußerst entspannt und sicher verbringen zu können.Über eine eigene App lässt sich das gewünschte Thermenticket reservieren und zum gebuchten Termin bequem per Vorzugsspur beim Schalter abholen – passend dazu gibt es Picknickkörbe mit Salaten und Sommergerichten.Die Registrierung zur Nutzung des Service ist unter www.termemerano.it/go möglich.Abonnenten des Fitness Center können über die App zudem die Fitnesszeiten bequem von zuhause aus einbuchen. Alle anderen Dienstleistungen im MySpa sowie medizinische Visiten können so wie immer per Reservierung in Anspruch genommen werden.

