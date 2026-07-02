In den nächsten Wochen wird ein Dienstleistungswettbewerb für deren Umbau und Modernisierung ausgeschrieben. Die Kosten für Planung und Bauleitung belaufen sich auf 1,2 Millionen Euro.<BR \/><BR \/>Für die millionenschweren Investitionen baut die Gemeinde Naturns auf die technische Unterstützung von Leo Tabacchi vom Ingenieurbüro 3M Engineering. Dieser stellte dem Naturnser Gemeinderat in der jüngsten Sitzung auch die drei Planungsleitdokumente A, B, C vor, in denen die geplanten Veränderungen zusammengefasst sind. Umgesetzt wird das Vorhaben vermutlich in der Reihenfolge A,C,B.<BR \/><BR \/>Das Dokument A umfasst die „bauliche Umstrukturierung der Sport- und Regenerationsräume mit Verbesserung der Energieeffizienz der dazugehörigen Infrastruktur und der technischen Anlagen“. Die Kosten belaufen sich auf geschätzte 2,9 Millionen Euro.<BR \/><BR \/>Dokument B betrifft die „bauliche Umstrukturierung der Wohneinheit zu einer sportmedizinischen Einrichtung und Sanierungsarbeiten mit Verbesserung der Energieeffizienz und Austausch der Pooltechnik“. In der ehemaligen Hausmeisterwohnung soll ein Rheuma- und VitaCentrum entstehen, mit dem das bestehende Angebot in diesem Bereich potenziert wird. Die Gesamtkosten wurden auf 1,86 Millionen Euro geschätzt.<BR \/><BR \/>Dokument C umfasst die „Sanierung, Potenzierung und Verbesserung der Energieeffizienz der technischen Anlagen“, beispielsweise den Austausch der Belüftungsanlage und eine neue Heizung. Die Gesamtkosten wurden auf 2,47 Millionen Euro geschätzt.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75430007_quote" \/><BR \/><BR \/>„Der Masterplan für die Erlebnistherme Naturns wurde bereits 2016 erstellt. Seit eineinhalb Jahren befasst sich eine Arbeitsgruppe mit ihrer Weiterentwicklung“, erinnert Bürgermeister Zeno Christanell. Alles diene dazu, das Profil Therme zu schärfen. „Wir werden aber ein Familienbad bleiben“, verspricht er. „Mit dem Thermalangebot können kleine Betriebe künftig ein Thermal-Paket für ihre Gäste schnüren.“<h3>\r\nLandesbeitrag von vier Millionen Euro<\/h3>Die Gesamtkosten werden auf rund sieben Millionen Euro geschätzt. Vom Landesamt für Sport wurde ein Beitrag in Höhe von vier Millionen Euro zugesagt. Die Gemeinde Naturns investiert drei Millionen Euro. In den drei Planungsleitdokumenten ist die Außensauna noch nicht berücksichtigt.<BR \/><BR \/>Während der geplanten Arbeiten solle der Betrieb in der Erlebnistherme weitgehend aufrecht bleiben, kündigt Astrid Pichler, Gemeindereferentin und Vizepräsidentin der Naturns Kultur & Freizeit GmbH, an. „Deshalb ist die Umsetzung auf drei Jahre angelegt“, erklärt Andreas Pircher, Präsident der Naturns Kultur & Freizeit GmbH. <BR \/><BR \/>In den nächsten Wochen soll ein Dienstleistungswettbewerb für die drei Teile ausgeschrieben werden. Das Ergebnis soll noch heuer vorliegen. Die veranschlagten Kosten für Planung und Bauleitung belaufen sich auf 1,2 Millionen Euro. Der Gemeinderat hat Kosten genehmigt.<BR \/><BR \/>Im Juli beginnt die Erprobungsphase des neuen Thermalwasserangebots für Rheumapatienten. Dafür wurde ein Raum in der Erlebnistherme mit einer Whirlwanne und Heliotherapie ausgestattet. Die ärztliche Aufsicht hat Dr. Alexander Angerer.