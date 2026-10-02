Es war kurz vor halb acht am Mittwochabend im Hochsicherheitsgefängnis Riverbend nahe Nashville, als sich die grünen Vorhänge zum Beobachtungsraum öffneten. Dahinter lag Christa Pike, 50 Jahre alt, festgeschnallt auf einer Trage, Kanülen in den Armen. Was folgte, sollte ein bürokratisch-klinischer Staatsakt sein: die Vollstreckung eines Todesurteils mittels des tödlichen Barbiturats Pentobarbital. Doch was Medienvertreter und Angehörige in den darauffolgenden 90 Minuten erlebten, glich eher einem qualvollen medizinischen Experiment.<BR \/><BR \/>Nach Angaben ihres Verteidigers Randy Spivey dauerte es bereits eine Stunde, bis das Exekutionsteam überhaupt einen intravenösen Zugang legen konnte. „Ich habe allein in ihrem linken Arm mindestens sieben Einstiche gezählt“, sagte Spivey laut Medienberichten. Als das Gift schließlich floss, setzte nicht der rasche Tod ein. Pike begann laut Augenzeugen zu husten, bewegte sich, hob den Kopf und klagte über unerträgliche Schmerzen. Sie fragte die Wärter, ob dieses Brennen normal sei.<h3>\r\n„They fucked up“<\/h3>Als Pike nach der ersten Dosis noch immer bei Bewusstsein war, atmete und sogar sang, verabreichten die Vollstrecker um 20.01 Uhr eine zweite volle Dosis des Giftes. Wieder vergeblich. Die Gefängnisleitung veranlasste hektisch das Schließen der Vorhänge, um die verstörten Reporter vom Anblick der um Luft ringenden Frau abzuschirmen. Dahinter war jedoch über das Raumschallmikrofon noch fast eine Stunde lang ein rhythmisches, lautes Schnarchen und Keuchen zu vernehmen.<BR \/><BR \/>„Nichts an diesem Tag war normal“, schilderte die Journalistin Tori Gessner vom Fernsehsender WKRN. Um 20.53 Uhr brachen die Behörden das Verfahren ab; das Mikrofon wurde gekappt und die Zeugen des Raums verwiesen. Kurz darauf raste ein Krankenwagen mit Blaulicht auf das Gelände, um die Todeskandidatin in eine externe Klinik zu bringen.<BR \/>May Martinez, die Mutter des damaligen Opfers, verfolgte das Chaos hilflos im Zeugenraum. Gegenüber dem US-Sender NBC News fand sie hinterher klare Worte für das organisatorische Desaster der Behörden: „They fucked up“.<h3>\r\nTäterin und Opfer<\/h3>Der Fall Christa Pike zieht seit mehr als drei Jahrzehnten eine Spur des Entsetzens durch Tennessee. Im Januar 1995 lockte die damals 18-jährige Pike gemeinsam mit zwei jugendlichen Komplizen ihre 19-jährige Mitschülerin Colleen Slemmer in ein Waldstück nahe dem Campus der University of Tennessee in Knoxville. Aus Eifersucht folterte das Trio das Opfer eine halbe Stunde lang mit einem Teppichmesser, ritzte ihr ein Pentagramm in die Brust und erschlug sie schließlich mit einem Asphaltbrocken. Pike nahm damals ein Stück von Slemmers Schädelknochen als Trophäe mit. 1996 folgte das Todesurteil.<BR \/><BR \/>Doch kurz vor dem geplanten Exekutionstermin am Mittwoch war eine hitzige Debatte entbrannt. Pikes Verteidiger wiesen in einem Gnadengesuch auf die traumatische Vorgeschichte ihrer Mandantin hin: Sie sei als Kind schwer sexuell missbraucht, vernachlässigt und als Jugendliche mehrfach vergewaltigt worden. Später diagnostizierten Mediziner eine bipolare Störung sowie eine posttraumatische Belastungsstörung. „Christa Pike würde heute wahrscheinlich nicht mehr zum Tode verurteilt werden“, betonte Robin Maher vom Death Penalty Information Center gegenüber der New York Times.<h3>\r\nEin juristischer Krimi bis zur letzten Minute<\/h3>Tatsächlich hatte ein Bundesberufungsgericht die Vollstreckung am Mittwochmorgen zunächst gestoppt, um prüfen zu lassen, ob Pikes Traumata in den Vorinstanzen ausreichend gewürdigt worden waren. Doch die Regierung von Tennessee zog im Eilverfahren vor den US Supreme Court. Der konservativ dominierte Oberste Gerichtshof hob den Vollstreckungsstopp am Mittwochabend im fliegenden Wechsel auf.<BR \/><BR \/>Die drei liberalen Richterinnen Sonia Sotomayor, Elena Kagan und Ketanji Brown Jackson stimmten vehement dagegen. Sotomayor kritisierte in einer dreiseitigen Urteilsbegründung scharf, dass Pike exekutiert werden solle, bevor ihre verfahrensrechtlichen Einwände ordnungsgemäß geprüft werden konnten. Nur wenige Stunden später bauten die Gefängnismitarbeiter die Kanülen auf.<h3>\r\nMoratorium nach dem Gift-Debakel<\/h3>Nach Angaben des unabhängigen Death Penalty Information Center ist der Vorfall historisch einmalig: Noch nie hat ein Häftling in der modernen Ära der US-Todesstrafe die vollständige Verabreichung der tödlichen Substanzen überlebt. Unabhängige Mediziner vermuten laut New York Times, dass das Pentobarbital aufgrund der zerstochenen Venen nicht in die Blutbahn, sondern ins umliegende Muskelgewebe injiziert wurde. Dies führte zu den sichtbaren Verbrennungen und Blasen an Pikes Armen, verhinderte jedoch die letale Wirkung auf das zentrale Nervensystem.<BR \/><BR \/>Christa Pike befindet sich laut Angaben ihres Anwaltsteams in einem Krankenhaus in Nashville in einem kritischen Zustand und erhält lebenserhaltende Maßnahmen.<BR \/><BR \/>Die politischen Konsequenzen folgten prompt: Tennessees republikanischer Gouverneur Bill Lee zeigte sich zutiefst besorgt und setzte per Dekret alle weiteren für das Jahr 2026 geplanten Hinrichtungen im Bundesstaat aus. Eine unabhängige, externe Stelle soll nun die Abläufe im Todestrakt lückenlos durchleuchten. Pikes Anwalt Randy Spivey forderte unterdessen eine dauerhafte Umwandlung der Strafe in lebenslange Haft: Seine Mandantin habe bereits eine Strafe erlitten, die „grausamer ist als die jedes anderen Menschen in der Geschichte der amerikanischen Todesstrafe“.