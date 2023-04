Thomas Ladurner ist unschuldig: Freispruch rechtskräftig

Jetzt Antrag auf Wiedergutmachung für ungerechtfertigte Haft und auf Rückerstattung der Prozesskosten

Rechtsanwalt Thomas Ladurner war im Frühjahr 2014 unter Hausarrest gestellt worden. Dieser blieb 30 Tage lang aufrecht. Für diesen Zeitraum solle der Staat nun laut Verteidiger Fabrizio Francia Wiedergutmachung für ungerechtfertigte Haft leisten, da inzwischen rechtskräftig feststeht, dass Ladurner die ihm angelasteten Taten nicht begangen hatte. Ein Tag im Hausarrest schlägt mit 117 Euro zu Buche.Die Wiedergutmachungssumme könnte aber durchaus höher werden, da der „Fall“ Ladurner sich einschneidend auf das Leben und die berufliche Laufbahn des Betroffenen ausgewirkt hatte. Wie berichtet, wurde Ladurner der Übervorteilung einer 92-Jährigen verdächtigt, deren Sachwalter er war. Belastet hatte ihn die Pflegerin Olga Barisheva, der die Rentnerin in ihrem Testament 400.000 Euro vermacht hatte. Barisheva hatte ausgesagt, Ladurner sei der Drahtzieher gewesen, er habe versucht, über sie an das Geld zu kommen.Ladurner wurde am Bozner Landesgericht freigesprochen, in zweiter Instanz wurde der Freispruch bestätigt. Das Kassationsgericht kippte das Urteil, doch nach der Rückverweisung ans Oberlandesgericht Trient kam dieses zum selben Schluss wie die Richter vorher: Thomas Ladurner ist unschuldig. Olga Barisheva sei nicht glaubwürdig, es bringe demnach nichts, die „Kronzeugin“ erneut anzuhören. Da die Generalanwaltschaft den Freispruch nicht angefochten hat, ist dieser nun rechtskräftig und eröffnet für Ladurner zusätzlich zur Wiedergutmachung die Möglichkeit, die Rückerstattung von Prozesskosten zu beantragen. Der maximal mögliche Betrag wäre 12.500 Euro.Gegen Barisheva indes behängt aufgrund ihrer Aussagen in Bozen noch ein Verfahren wegen falscher Anschuldigungen. Laut Interpol soll die Pflegerin schon seit längerem wieder in ihrer Heimat, der Ukraine, leben. Bei einer Einreise nach Italien riskiert sie die Festnahme, da 3 Haftstrafen, die sie sich während ihrer Zeit in Südtirol eingehandelt hatte, inzwischen rechtskräftig sind. Bezüglich des behängenden Verfahrens könnte Barisheva hingegen von der Cartabia-Justizreform profitieren. Diese sieht nämlich vor, dass in allen Fällen, bei denen nicht sicher ist, dass der Angeklagte Kenntnis vom Verfahren hat, der Richter vorerst ein Urteil auf Unverfolgbarkeit erlässt. Das Verfahren wird damit auf Eis gelegt – nach dem Beschuldigten wird bis zum Verstreichen der doppelten Zeit der Verjährungsfrist gesucht. Nur wenn der Betroffene gefunden wird, wird das Verfahren „aufgetaut“, falls nicht, kann er nicht zur Rechenschaft gezogen werden.