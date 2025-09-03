Der Vorfall ereignete sich in der Mittagspause, mutmaßlich handelt es sich bei den Betroffenen um Angestellte umliegender Büros. Alle hatten ein Gericht mit Thunfisch gegessen und sich kurz darauf unwohl gefühlt. Die Symptome reichten von Übelkeit und Magenschmerzen bis hin zu allergischen Reaktionen wie Hautausschlag.<BR \/><BR \/>Der Rettungsdienst 118 brachte die Betroffenen in die Notaufnahme, ihr Gesundheitszustand ist nicht besorgniserregend. Die Carabinieri des Provinzkommandos Cagliari sowie die für Lebensmittelsicherheit zuständige Carabinieri-Einheit NAS haben Ermittlungen aufgenommen. <BR \/><BR \/>Sie führten eine Inspektion im betroffenen Lokal durch und prüfen derzeit die Herkunft und Lagerung der verwendeten Lebensmittel. Ein endgültiger Überblick über die Gesamtzahl der Betroffenen stand zunächst noch aus – es könnten weitere, bislang nicht offiziell bestätigte Fälle vorliegen.<BR \/><BR \/>Das Thema Lebensmittelsicherheit beschäftigt die italienischen Behörden seit Wochen. Vier Personen sind im August in Kalabrien und auf Sardinien an einer Botulismusvergiftung gestorben. Botulismus, auch Fleischvergiftung, ist lebensbedrohlich. Symptome sind Übelkeit, Erbrechen, Durchfall Mundtrockenheit, Schluck-, Sprech- und Sehstörungen, herabhängende Augenlider.