Tiefe Trauer um Uli Costabiei

„Er wird immer in unseren Gedanken bleiben“ – Uli Costabiei verunglückte mit nur 44 Jahren. - Foto: © privat

Uli Costabiei war ein begeisterter Gleitschirmpilot. - Foto: © privat

Costabiei war ein erfolgreicher Unternehmer. Mit seinem Bruder Christian führte er das Familienunternehmen, das im Bereich Heizung und Sanitäranlagen tätig ist.Die Brüder hatten die Geschäftsführung 2009 übernommen, als schon einmal ein Schicksalsschlag die Familie getroffen hatte: Der ältere Bruder Othmar starb auf einer Schneeschuhwanderung an einem Herzinfarkt.Costabiei war in der Dorfgemeinschaft sehr aktiv, engagierte sich in den Vereinen. „Uli war mit dem ganzen Herzen Feuerwehrmann“, sagt Roman Crazzolara, der Vizekommandant der Freiwilligen Feuerwehr Corvara, „er war immer bereit, zur Hilfe zu eilen, wenn er gebraucht wurde. Er war eine Persönlichkeit, die Gemeinschaft schuf und zusammenhielt. Er wird eine enorme Lücke hinterlassen in unserer Wehr.“„Uli war ein guter Kollege, aber vor allem ein Freund. Er musste viel zu früh gehen. Wir sind alle ohne Worte und fassungslos. Er wird immer in unseren Gedanken bleiben“, sagt Fabian Oberbacher, der Chef der Bergrettung Aiüt Alpinisc Alta Badia.Auch in der Musikkapelle war Costabiei aktiv gewesen, hatte das Musizieren aber vor einiger Zeit aufgegeben. „Wir werden uns immer seiner erinnern und danken ihm für alles, was er für unsere Kapelle und die Dorfgemeinschaft getan hat“, sagt Alex Rottonara, der Obmann der Musikkapelle Corvara/Kolfuschg.Auch sportlich war Costabiei aktiv; seine Passion war das Gleitschirmfliegen. „Uli war ein geselliger Freund und Fliegerkollege, zu jedem Spaß bereit, und obwohl beruflich stets sehr beschäftigt, unserem Verein gegenüber immer äußerst hilfsbereit. Wir werden ihn sehr vermissen“, sagt Helmut Stricker, der Präsident der Fliegerclubs Air Force Alta Badia.Um Uli Costabiei trauern seine Frau und die beiden kleinen Kinder, die Eltern und der Bruder Christian. Die Beerdigung findet am Donnerstag, 28. Juli, um 14 Uhr in der Pfarrkirche in Corvara statt. Wie am Montag bereits berichtet, war Uli Costabiei am Sonntagabend verunglückt. Er war mit seinem Quad des Typs Polaris Ranger 1000 auf der Straße Col Pradat unterwegs gewesen, als er vor dem Hotel „Centrale“ auf einen Pkw prallte.Das Quad überschlug sich in der Folge; Costabiei wurde auf die Straße geschleudert. Er wurde vom Notarzt des Aiut Alpin erstversorgt und ins Bozner Krankenhaus gebracht, wo er aber eine Stunde später starb.Die Carabinieri haben Ermittlungen über die Unfallursache aufgenommen. Augenzeugen sollen von Problemen mit der Bremsanlage des Quads berichtet haben, die zu dem Unfall geführt haben könnten.