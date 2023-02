Tiefer Winter im Norden – Frühling im Süden

Insgesamt rund ein Meter Neuschnee

Lawinengefahr erhöht

In Südtirol muss man sich im Gegensatz zu den Nachbarn nördlich des Brenner keine Sorgen machen: „Wir werden von den Niederschlägen, die von Norden kommen, nur leicht gestreift. Lediglich im nördlichen Teil Südtirols, vor allem im Ahrntal, ist mit großen Schneemengen zu rechnen“, sagt Peterlin.Aufgrund des Nordföhns bleiben die Niederschläge im Norden. Im Süden wird es dadurch frühlingshaft. Die Grenze zwischen den beiden Wetterphänomenen liegt auf der Höhe des Pustertals: Im Norden ist dann Hochwinter und im Süden Frühling.„Bis morgen in der Früh schneit es im Ahrntal rund einen halben Meter. Auch im Verlauf der nächsten Tage, vor allem in der Nacht auf Samstag, ist dort noch mit Schneefall zu rechnen. Am Ende könnte dann rund ein Meter Neuschnee liegen“, erklärt Peterlin. Auch südlicher könnte es vereinzelt zu kleinen Schneeschauern kommen.Im Süden Südtirols hingegen wird es warm, aber windig. In Meran zum Beispiel gibt es 15 Grad.Aufgrund der Schneefälle wurde die Lawinenstufe in den betroffenen Gebieten auf 4 erhöht. Dies ist die zweithöchste Lawinenstufe und bedeutet, dass die Lawinengefahr groß ist.