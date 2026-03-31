Jahrzehntelang wurde in Bozen über den Bau einer Tiefgarage am Siegesplatz diskutiert und gestritten. Nach einer Ausschreibung im vergangenen Jahr, an der zwei Bietergemeinschaften teilnahmen, stand der Sieger ebenso fest, wie der Beginn der Arbeiten. Doch nach einem Rekurs der unterlegenen Bietergemeinschaft im Jänner 2026 lag das Projekt auf Eis. Bis jetzt. Denn das Verwaltungsgericht hat eine Entscheidung getroffen.<BR \/><BR \/><BR \/> Mitte Jänner 2026, kurz vor Ablauf der 35-Tage-Frist, hatte der zweitplatzierte Bieter – ebenfalls ein Konsortium – Rekurs gegen das Ergebnis der Ausschreibung eingelegt. Vergangene Woche befassten sich die Richter des Verwaltungsgerichts in Bozen mit dem Rekurs und trafen ein Urteil, das jetzt bekannt wurde: Das Gericht hat den Rekurs der zweitplatzierten Bietergemeinschaft gegen die Vergabe der Konzession für den Bau und die Bewirtschaftung der neuen Tiefgarage am Siegesplatz abgewiesen. <BR \/><BR \/><BR \/>„Die Erteilung des Zuschlags war damit rechtens“, erklärte die Gemeinde. „Mit seiner Entscheidung bestätigte das Gericht das Vorgehen der Stadt Bozen und die ordnungsgemäße Abwicklung des Vergabeverfahrens.“ Bauen und führen wird die Tiefgarage die Bietergemeinschaft aus den Unternehmen Parcheggi Italia S.p.A., P.A.C. S.p.A., Erdbau GmbH und Geobau GmbH. Die Arbeiten sollten ursprünglich im Juni beginnen.<BR \/><BR \/><BR \/>Nach der Unterzeichnung des Vertrags gehe es nun an die Ausführungsplanung, damit die Arbeiten gegen Ende des Sommers oder spätestens im Frühherbst beginnen können, so die Gemeinde gestern. „Das Verwaltungsgericht hat eine wichtige Entscheidung getroffen. Jetzt können wir als Stadtverwaltung mit den Planungen fortfahren und dieses wichtige Infrastrukturprojekt, von dem wir bereits seit Jahren sprechen und auf das die Bevölkerung bereits seit Langem wartet, endlich auf den Weg bringen“, kommentierte Bürgermeister Claudio Corrarati das Urteil. <BR \/><BR \/><BR \/>Vizebürgermeister Stephan Konder, der auch für die öffentlichen Bauten zuständig ist, zeigte sich „erleichtert“ darüber, dass es mit dem Vorhaben jetzt endlich weitergeht. „In den nächsten Tagen werden wir uns mit den Verantwortlichen der Bietergemeinschaft, die den Zuschlag erhalten hat, zusammensetzen, um den Zeitplan für die nächsten Monate abzustecken“, so Konder. Dabei werde es insbesondere um die Ausführungsplanung gehen, die unmittelbar nach Unterzeichnung des Vertrags anstehe. „Wir rechnen damit, dass gegen Ende des Sommers oder spätestens im Frühherbst mit den Bauarbeiten begonnen werden kann“, sagte der Vizebürgermeister.<BR \/><h3>\r\nDas wird gebaut: Das Projekt Tiefgarage<\/h3><BR \/>Am Siegesplatz wird eine fünfgeschossige Tiefgarage mit Parkflächen für insgesamt 390 Pkw und 39 Motorräder gebaut. In den ersten drei Untergeschossen werden neben Anwohnerstellplätzen vor allem Parkplätze für zeitlich begrenztes Parken entstehen, auf der vierten und fünften Ebene Garagen und Motorradstellplätze, die an Interessenten verkauft werden. Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf ca. 20 Millionen Euro. Die Bauzeit ist mit 570 Tagen veranschlagt. Der Betreiber verpflichtet sich, die Tiefgarage 38 Jahre lang zu bewirtschaften. Nach dem Abschluss der Arbeiten wird der dann autofreie Siegesplatz neu gestaltet.