Tiefgefrorene Siebenschläfer beschlagnahmt – eine Delikatesse für die Mafia

Die italienische Polizei hat einem Medienbericht zufolge in Kalabrien 3 Verdächtige verhaftet, nachdem sie in einem Versteck tiefgefrorene Siebenschläfer gefunden hatte - eine Delikatesse für die 'Ndrangheta-Mafia. Wie die Tageszeitung „Repubblica“ am Samstag berichtete, fanden die Ermittler bei einer Drogenrazzia in Delianuova mehr als 200 gefrorene Siebenschläfer, verpackt für den Verkauf und Verzehr. Zudem stießen die Fahnder auf mehrere dieser Nagetiere in Käfigen.