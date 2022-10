Tierärztin rettet 60-Jährigen vor dem Ersticken

Fleischstück löst sich während der Herzdruckmassage

Ein netter Abend, Gäste in der Gaststube und dann der große Schrecken – ein Bissen rutschte einem 60-Jährigen, der selbst in der Nähe eine Hütte betreibt, in die Luftröhre. Der Mann bekam keine Luft mehr. In solchen Situationen zählt jede Sekunde.Sofort – es war kurz nach 20 Uhr – setzte man den Notruf ab: Die Retter des Notarzthubschraubers Pelikan 2 brauchten nicht lange, um in die Gegend bei Pederü zu fliegen. In der Zwischenzeit hatte eine Tierärztin aus Deutschland, die sich zufällig als Gast auf der Hütte befand, mit den empfohlenen Manövern begonnen.Der 60-Jährige war zusammengebrochen, die Tierärztin begann mit einer Herzdruckmassage. In der Folge löste sich das Fleischstück – die Luftröhre war wieder frei.Die Besatzung des Notarzthubschraubers setzte die Reanimation fort, bis sich der Zustand des Patienten stabilisierte. Mit dem Hubschrauber wurde der Mann nach Brixen geflogen und im Schockraum des Krankenhauses weiter behandelt.„Wie aus dem Lehrbuch“ habe die Frau die Wiederbelebungsmaßnahmen gesetzt, lobten Zeugen später. Man könne von Glück sprechen, dass gleich erste Hilfe geleistet wurde.Die Bergrettung von Mareo/St. Vigil in Enneberg war ebenfalls vor Ort. Gegen 21.30 Uhr war der Einsatz beendet.