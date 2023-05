Tierfilmer nach Bären-Attacke: „Er hat mich skalpiert“

„Der Bär hat mich skalpiert“, schildert Andreas Kieling. - Foto: © Andreas Kieling/Facebook

Kamera-Stativ als Verteidigungswaffe

Kieling ist seit fast 30 Jahren Naturfilmer.

„Der Bär nimmt den Menschen als Raubtier wahr“

„Er hat die ganze Kopfhaut runtergezogen“, schildert Kieling in seinem Video auf Facebook. Noch immer sind Schrammen in seinem Gesicht zu sehen, sein Arm ist eingegipst. „Den Rest erspare ich euch.“ Bei einer Operation sei die abgezogene Haut am Kopf wieder angenäht worden. Auch einige Knochen seiner Hand hätten operativ entfernt werden müssen. Es gehe ihm aber inzwischen wieder einigermaßen gut.Warum der Bär ihn angegriffen habe, wisse er nicht. „Vielleicht war es eine Bärin mit Jungen.“ Die Paarungszeit der Bären habe begonnen, mutmaßt Kieling: „Da wallen die Hormone“, sagt er. Vielleicht habe der Bär auch den Kadaver eines Beutetieres verteidigen wollen, der möglicherweise im Gebüsch gelegen habe. „Ich habe in 28 Jahren in Alaska 2 Bärenangriffe gehabt. Die waren aber nicht so heftig wie dieser.“Er habe den Bären nicht kommen hören. „Alles ist wahnsinnig schnell gegangen.“ Im letzten Moment habe er das Stativ seiner Kamera nach oben gerissen, ein Teil habe den Bären am Maul getroffen. „Alles flog durch die Gegend. Dann lag ich schon am Boden. Der Bär war über mir.“Instinktiv habe er seinen Kopf und seinen Nacken mit dem Arm geschützt. „Der Bär biss in den Arm rein, ich dachte, er wäre gebrochen“, schildert Kieling. „Dann hat er sich meine linke Hand vorgenommen. Die ist ziemlich im Eimer.“„Für Bären sind wir sowas wie andere große Prädatoren: ein Wolf, ein Luchs, eine Hyäne, ein Tiger, ein Leopard. Solange man nicht in eine Konfliktsituation gerät, zum Beispiel ähnliche Nahrungsgrundlagen für sich beansprucht, passiert in der Regel auch nichts“, sagt Kieling. In der Regel gingen Bären Menschen aus dem Weg. „Jetzt war das nicht der Fall.“Kieling war in den Karpaten unterwegs, um Vögel zu filmen. STOL hat am Sonntag berichtet. „Ich bin tief in die Wildnis eingedrungen, wo normalerweise keine Wanderer hingehen.“ Wo genau der Angriff erfolgte, geht aus dem Facebook-Eintrag nicht hervor. Die Karpaten ziehen sich in einem weiten Bogen von Mittel- über Ost- bis nach Südosteuropa. Dort leben viele Braunbären.