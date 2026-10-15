Diese Daten gehen aus einer Antwort des zuständigen Landesrates Luis Walcher auf eine Anfrage der Grünen hervor. Abgeordnete Rohrer weiß: „Das Tierheim Sill wird dem Bedarf schon längst nicht mehr gerecht.“ <BR \/><BR \/>Die Situation in der Sill ist laut den Angaben von Landesrat Luis Walcher aktuell folgende: Für Hunde stehen 23 Boxen sowie vier kleine Zwinger in der Isolationsstation zur Verfügung; die tatsächliche Belegung hängt von der Verträglichkeit der Tiere ab. Für Katzen stehen rund 15 reguläre Plätze sowie rund 18 Plätze für Kurzaufenthalte bzw. Quarantäne zur Verfügung. Andere Tierarten wie Reptilien, Vögel oder verletzte Wildtiere werden im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten aufgenommen. Zum Stichtag 30. Juni dieses Jahres lebten im Tierheim Sill 31 Hunde, davon gelten 21 als schwer vermittelbar und elf dieser Hunde sind Dauergäste. Freie Boxen für Hunde gab es zu diesem Stichtag genau eine. <BR \/><BR \/>Im vergangenen Jahr konnten 31 Hunde, 108 Katzen, vier Vögel und drei Wasserschildkröten neuen Besitzern vermittelt werden. Sieben Beschlagnahmungen von Tieren waren im vergangenen Jahr angeordnet worden; bei diesen wurden insgesamt zehn Hunde und drei Katzen beschlagnahmt.<BR \/><BR \/>Laut Landesrat gibt es keine Vereinbarungen zwischen Land und privaten Tierpensionen, um zum Beispiel in Notfällen Tiere aufzunehmen, die aufgrund von Kapazitätsengpässen in der Sill keinen Platz finden. Wohl aber gebe es eine Zusammenarbeit mit Vereinen, die bei der Vermittlung der im Tierheim Sill untergebrachten Tiere eine wichtige Unterstützung darstelle. Die Suche nach einer geeigneten neuen Familie erfolgt daher nicht allein durch das Tierheim. <BR \/><BR \/>Für einen weiteren Standort in der westlichen Landeshälfte („Tisner Auen“) ist laut Antwort des Landesrates derzeit „die Ausarbeitung der möglichen Umsetzungsmodalitäten durch die zuständigen Ämter“ im Gange, unter Einbeziehung der betroffenen Stakeholder. <BR \/>Für Rohrer alles zusammen eine untragbare Situation, die sich mit der Schließung des privaten Tierheims Naturns\/Ulten noch verschärft hat. Derzeit gebe es lediglich im Osten des Landes mit dem ebenfalls privaten Tierheim in Obervintl eine weitere Unterbringungsmöglichkeit für herrenlose Tiere. <BR \/><BR \/>Rohrer nennt ein Beispiel: „Immer wieder werden auch in Südtirol Tiere beschlagnahmt, weil sie nicht artgerecht gehalten bzw. gequält werden. Die Carabinieri haben vor wenigen Tagen in Kurtatsch und Tramin 46 Tiere befreit – bei nur einer freien Hundebox wird klar, was das bedeutet. Dabei trägt ein rechtzeitiges Eingreifen der Ordnungskräfte bei Tierquälerei wesentlich dazu bei, dass die Tiere anschließend einfacher eine neue Familie finden.“<BR \/><BR \/>Sie fordert daher mehr Tierheimplätze für Südtirol – und dafür auch einen Ausbau des Standortes in der Sill, der laut Walcher derzeit jedoch nicht geplant ist.