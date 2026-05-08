Tatsächlich habe ich den Überblick verloren. Schwimmt Wal Timmy noch durch die Weltmeere – oder ist er schon wieder gestrandet? Vielleicht sogar verendet? <BR \/><BR \/>Sein Schicksal war wochenlang das Wichtigste überhaupt. Samt viel Pathos. Und noch mehr Budget. Tierliebe ist eine feine Sache. Aber hätte man mit diesem ganzen Geld nicht doch besser ein paar Kinder aus ihrem Elend holen können?<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-74648541_quote" \/><BR \/><BR \/> Wir Menschen sind eine bemerkenswerte Spezies – moralisch hochgerüstet, mit einem Herz, das selektiv schlägt. Beispiel gefällig: An einer Straßenecke sitzt ein Mensch, zusammengekauert. Hunderte gehen vorbei. Manche schauen weg, andere durch ihn hindurch.<BR \/><BR \/> Achselzucken als Standardreaktion. Doch säße dort ein verlassener Cockerspaniel – zerzaust, treuäugig – dann käme es zur Vollbremsung. Der erste ruft den Notdienst, der zweite den Zivilschutz, der dritte postet ein Selfie, der vierte organisiert eine Mahnwache. Und alle sind dabei. Und der Mensch an der Straßenecke? Der müsste wohl erst bellen lernen.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:guenther.heidegger@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">guenther.heidegger@athesia.it<\/a>