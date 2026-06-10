Zum Vorfall kam es am Sonntagabend. Eine junge Geiß war ausgebüxt und hatte sich in eine missliche Lage gebracht.<BR \/><BR \/>Die ausgerückte Feuerwehr-Mannschaft konnte das Tier rasch aus seiner Zwangslage befreien. Da der Besitzer zunächst nicht ausfindig gemacht werden konnte, wurde die Geiß vorübergehend einem nahegelegenen Bauern zur Betreuung übergeben.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1322175_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach etwas mehr als zwei Stunden konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden. Die junge Geiß blieb unverletzt und war bis zur Rückkehr ihres Besitzers gut versorgt.