Wie die italienische Tageszeitung „L’Adige“ berichtet, wurden die Tiere in Lavarone unter nicht artgerechten Bedingungen gehalten. Ihre Gehege befinden sich auf einem Areal, das für den Schlittenhundesport genutzt wird.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1276896_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1276899_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Schlittenhunde wurden vom Forstdienst gemeinsam mit den Tierärzten des Sanitätsbetriebs beschlagnahmt, nachdem veterinärmedizinische Gutachten die Haltungsbedingungen als nicht artgerecht eingestuft hatten.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1276902_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1276905_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Beschlagnahme wurde vom Richter für die Vorerhebungen am Landesgericht Trient bestätigt. Die Staatsanwaltschaft Trient ermittelt gegen den Betreiber des Hundeschlitten-Areals. Das betroffene Gelände bleibt beschlagnahmt und wurde dem Bürgermeister zur Verwahrung übergeben.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1276908_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1276911_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die 37 Tiere wurden zwei Tierschutzorganisationen übergeben, die Transport, Unterbringung und Pflege der Hunde übernahmen. Die Tiere werden in eine Einrichtung in der Provinz Ferrara gebracht, wo sie bis zu ihrer endgültigen Adoption bleiben sollen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1276914_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1276917_image" \/><\/div>