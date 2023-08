Tiers: Audi kracht auf Gartenzaun

Der Unfall ereignete sich auf der Hauptstraße in Tier, in der Nähe der Tankstelle: Der Fahrer hatte offenbar die Kontrolle über sein Auto verloren, geriet an die Begrenzungsmauer und krachte anschließend in einen Zaun.Die Rettungskräfte wurden umgehend informiert, und die Carabinieri sowie Helfer des Weißen Kreuzes Welschnofen trafen schnell am Unfallort ein.Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Bozen gebracht.Die genauen Umstände, die zu dem Unfall führten, werden derzeit von den Carabinieri untersucht.Die Freiwillige Feuerwehr von Tiers sicherte die Unfallstelle, räumte die Straße und half bei der Bergung des Unfallautos.