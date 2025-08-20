<BR \/><BR \/>Zum Unfall kam es am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr: Ein Pkw vom Typ Lancia drohte von einem Parkplatz abzustürzen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202574_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Aus ungeklärter Ursache war das Fahrzeug von einem Parkplatz abgekommen, hatte einen Holzzaun umgefahren und kam am Rand der Böschung, etwa zwei Meter oberhalb einer Straße, zum Stehen. <BR \/><BR \/>In der Steigung drohte der Wagen abzustürzen – die angerückte Freiwillige Feuerwehr Tiers brachte den Pkw schließlich mittels Seilwinde wieder auf die Fahrbahn. Verletzt wurde beim Unfall niemand. <BR \/><BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Bitte geben Sie uns Bescheid.<\/a>