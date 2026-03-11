Wie die Tierser Seilbahn AG mitteilt, hat das höchste Verwaltungsgericht zugleich festgehalten, dass den Umweltverbänden in diesem Verfahren keine Klageberechtigung zukommt. Das Urteil schafft somit endgültige Rechtssicherheit für das Projekt.<BR \/><BR \/>Mit der Entscheidung des Staatsrats ist das Gerichtsverfahren abgeschlossen. „Die Cabrio-Seilbahn Tiers stellt eine wichtige Investition in die Qualität und Zukunftsfähigkeit der touristischen Infrastruktur der Region dar“, heißt es von den Betreibern.<BR \/><BR \/>Die Tierser Seilbahn AG zeigt sich in einer ersten Reaktion erfreut über die klare Entscheidung und bedankt sich bei allen Beteiligten für die konstruktive Zusammenarbeit im Zuge der Umsetzung des Projekts.