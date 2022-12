Tierschutzpolizei: „Tiere vor Silvesterstress schützen“

Hund und Katzen sollten in der Wohnung bleiben

„Grundsätzlich sollten alle Tiere bestmöglich vor der Silvesterknallerei geschützt werden. Denn sie geraten durch den Lärm und den Rauch der Böller sehr stark in Stress und haben zum Teil sogar Todesangst. Sie sind desorientiert, versuchen zu flüchten und können sich dabei verletzen“, steht in der Aussendung der Südtiroler Tierschutzpolizei.Dem Stress ausgesetzt seien alle Tiere, Vögel, Rehe, das Wild im Wald, die Tiere im Stall, wie Rinder, Pferde usw. und die Heimtiere, Hunde, Katzen, Kaninchen, Hamster, Meerschweinchen u.a. Deshalb der eindringliche Apell der Tierschutzpolizei: „Bitte nehmt Rücksicht auf die Tiere! Das Feiern darf nicht auf Kosten dieser einfühlsamen Wesen gehen. Im Hinblick auf dieses Tierleid sollte doch überlegt werden, ob Wunderkerzen, Fackeln, Taschenlampen oder Windlichter nicht doch eine schonendere Alternative sind – aus Respekt und Liebe zu den Tieren.“Hunde und Katzen sollten in der Silvesternacht möglichst in der Wohnung bleiben. Die Fenster sollten geschlossen bleiben, damit der Raum lärmgeschützt ist. Gegen die Lichtblitze hilft ein Abdunkeln. Hunde beispielsweise fühlen sich bei Anwesenheit von Frauchen oder Herrchen sicherer. Im Idealfall werden sie also nicht allein gelassen. Beruhigend wirken kann leise Musik, Streicheleinheiten, Ablenkung durch ein Spielzeug und vor allem entspannte, ruhige Menschen rundum. Bei Kleintieren sollte der Käfig abgedeckt und die Rollos heruntergelassen werden, so die Aussendung.„Leider ist die Vorsorge für Wildtiere, Tiere auf der Weide, Katzenkolonien usw. nicht zu bewerkstelligen. Studien haben bei Graugänsen z. B. ergeben, dass die Herzfrequenz und Körpertemperatur in der Silvesternacht um ein Vielfaches höher war als normal. Zeichen von physiologischem Stress. Hier lässt sich erahnen was die Tiere erleiden müssen. Für Wildtiere ist der Winter eine schwierige, stressreiche Zeit mit wenig Futter, in der sie mit möglichst wenig Energie auskommen müssen. Und genau dann werden sie gestresst und verschreckt und verbrauchen bei der Flucht viel Energie“, schreibt die Tierschutzpolizei.