Tiger tötet Frau

Der Tiger lebt demnach in einem nicht umzäunten Waldgebiet des Parks und hat zuvor bereits einen Bullen und mehrere Ziegen getötet.





Wildhüter wollen die Bewegungen des Tieres nun mit Hilfe von Kameras verfolgen, um zu entscheiden, ob es eingefangen werden muss. Angriffe von Wildtieren auf Menschen haben in den vergangenen Jahren in Nepal zugenommen. Hauptursache ist Wildhütern zufolge, dass der Mensch den Tieren zunehmend Lebensraum wegnimmt, etwa durch das Abholzen von Wäldern. Raubtiere weichen dann vermehrt in besiedelte Gebiete aus.Nach Angaben der Naturschutzorganisation WWF leben weltweit noch rund 3900 Tiger in freier Wildbahn. Zwar stieg die Zahl wegen Schutzbemühungen in den vergangenen Jahren. Die Tiere gelten aber weiter als bedroht.

apa