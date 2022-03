Tiger und Löwen aus Kriegsgebiet gerettet

Auch dieser Löwe wude gerettet. - Foto: © Stichting Leeuw/Facebook

Die Tiere im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren seien am Freitagabend an der polnisch-ukrainischen Grenze abgeholt worden, teilte die Organisation „Stichting Leeuw“ (Stiftung Löwe) auf Facebook mit.Demnach wurden die Raubkatzen möglicherweise seit ein oder 2 Wochen nicht mehr gefüttert. Die 4 Tiere hätten eine „schwere“ Reise hinter sich, sagte der Chef von „Stichting Leeuw“, Robert Kruijff. Unklar ist demnach auch, woher die Tiere in der Ukraine kamen. Die größten Sorgen machen sich die Tierschützer um ein 5-jähriges Tigerweibchen. „Wir wissen nicht, ob sie überleben wird“, sagte Kruijff.Die 4 Tiere bleiben vorerst einen Monat in der Auffangstation im Norden der Niederlande in Quarantäne. Das endgültige Ziel der Raubkatzen soll ein Reservat in Südafrika sein. Bis dahin ist es jedoch ein langer Weg, denn die Tiger und Löwen müssen erst wieder zu Kräften kommen. Das könne ein oder 2 Jahre dauern, sagte Kruijff.Bereits Anfang März waren 6 Löwen, Tiger und andere Raubkatzen aus der Ukraine nach Spanien und Belgien gebracht worden.