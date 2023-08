Tigermücke: „Nur flächendeckende Prävention verhindert Invasion“

Eiablagefalle mit Wasser und einem Stab aus Mauerwerk im Inneren, der zur Überwachung der Ausbreitung der Tigermücke in Südtirol verwendet wird. - Foto: © Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Tigermückenerhebung 2023: nachgewiesene Eianzahl. - Foto: © Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz, 2023

„ Die Präventionsmaßnahmen müssen flächendeckend umgesetzt werden. ” — Alberta Stenico, Direktorin des Biologischen Labors

Wasseransammlungen im Garten müssen regelmäßig entleert werden. - Foto: © Landesagentur für Umwelt, E. Bucher

Vergleich der durchschnittlichen Anzahl von Tigermückeneiern im Zeitraum 2013-2022 - Foto: © Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz, 2023

Alberta Stenico: Durch das Monitoring erheben wir die Verbreitung der Tigermücke im Gebiet zwischen Meran und Salurn und von Bozen bis Brixen. Heuer zeigt sich ein sehr variables Bild: In einigen Gebieten haben wir ein relativ hohes Vorkommen der Tigermücke, an anderen Stellen hingegen liegen wir unter den durchschnittlichen Werten. Betrachtet man die Situation im ganzen Land, kann man daher nicht sagen, dass es heuer mehr Tigermücken in Südtirol gibt als bereits in den vergangenen Jahren.Stenico: So ist es. Aus Bozen etwa hören wir beispielsweise von Anrainern, dass sie heuer deutlich weniger gestochen werden. Andere hingegen berichten, dass sie heuer viel mehr Mücken auf ihrem Balkon oder im Garten haben. Ausschlaggebend für die Verbreitung der Tigermücke sind die Präventionsmaßnahmen, die flächendeckend durchgeführt werden müssen: Auf Straßen, Plätzen oder in Parkanlagen ist natürlich die Gemeinde dafür zuständig, aber im Garten oder auf dem Balkon müssen das die jeweiligen Besitzer übernehmen. Werden Präventionsmaßnahmen flächendeckend umgesetzt, kann die Verbreitung der Tigermücke deutlich reduziert werden.Stenico: Die Tigermücke legt ihre Eier in unmittelbarer Nähe von stehendem Wasser ab. Die ausschlüpfenden Larven kriechen ins Wasser, wo sie sich ernähren und über verschiedene Stadien bis zur erwachsenen Mücke weiterentwickeln. Daher sollte man im Freien stehendes Wasser unbedingt vermeiden, indem wir die Gießkannen leeren, die Untersetzer der Blumentöpfe trocken halten oder auch nach einem Gewitter das Wasser aus den Mulden der Abdeckplanen entfernen. Regenwassertonnen sollten mit einem Mückennetz abgedeckt werden. Ist es hingegen nicht möglich, präventiv einzugreifen und das Ablegen der Eier komplett zu verhindern, bleibt als letzte Lösung der Griff zu biologischen und chemischen Spritzmitteln, die die vorhandenen Larven angreifen.Stenico: So möchte ich das nicht sagen. Es geht nicht nur darum, dass ich im eigenen Garten Reservoirs eliminiere. Die Präventionsmaßnahmen müssen flächendeckend umgesetzt werden. Die öffentliche Hand, der Nachbar – jeder muss seinen Beitrag leisten. Was man aber sagen kann: Wo es ein geringeres Vorkommen der Tigermücke gibt, wurden Präventionsmaßnahmen flächendeckend besser umgesetzt.Stenico: Tigermücken übertragen hauptsächlich das Dengue- und Chikungunya-Virus. Bei einem Stich kann man die Infektionsgefahr zwar nicht ausschließen, sollte das Risiko allerdings einordnen und keine Panik verbreiten: Diese Krankheiten sind in Südtirol nicht vorhanden. Damit es zu einer Weiterverbreitung durch die Mücken kommen kann, muss also ein Tourist, der sich in einem anderen Land – meist im asiatischen Raum – infiziert hat, nach Südtirol zurückkommen und hier von einer Mücke gestochen werden. Erst dann könnte die Mücke das Virus weitergeben, wenn sie anschließend eine andere Person sticht.Stenico: An erster Stelle steht immer die Prävention: Wer schon im Frühjahr damit beginnt, gibt den Tigermücken gar nicht erst die Chance, sich auszubreiten. Aber auch in der akuten Phase ist es noch nicht zu spät, den Tieren keine Brutstätten zu bieten, indem man Wasseransammlungen vermeidet. Sind die Mücken bereits da, kann helle Kleidung helfen, da sie vor allem von dunklen Farben angezogen werden. Auch starke Parfums wirken anziehend auf die Tiere. Lange Hosen und lange Ärmel können vor Stichen schützen. Zudem gibt es chemische Substanzen, die man auftragen kann, um die Mücken zu verscheuchen.Stenico: Nein, der Höhepunkt ist leider noch nicht erreicht. Im Gegenteil: Er steht uns in den kommenden Wochen erst bevor. Erst wenn die Temperaturen deutlich sinken, wird auch die Mückenpopulation zurückgehen.