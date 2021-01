TikTok-Herausforderung endet in schrecklicher Tragödie

Am Mittwochabend wurde in Palermo ein 10-jähriges Mädchen in äußerst kritischem Zustand ins Spital eingeliefert.Das Kind hatte sich selbst mit einem Gürtel um den Hals gewürgt, was zum Herzstillstand geführt hatte.Offenkundig hatte es an einer „Blackout challenge“, einer Herausforderung unter Teenagern auf TikTok, teilgenommen.Nachdem das bewusstlose Mädchen von der Schwester entdeckt worden war, brachten die Eltern ihr Kind ins Krankenhaus, wo es umgehend in die Intensivstation eingeliefert wurde.Am Donnerstag konnten die Ärzte jedoch nur mehr den Hirntod des Kindes, das im Koma gelegen hatte, feststellen. Die Eltern sollen der Organspende zugestimmt haben. Medienberichten zufolge wurde das Smartphone des Mädchens von der Polizei beschlagnahmt.Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen des Verdachts auf „Anstiftung zum Suizid“ gegen Unbekannt aufgenommen.Sogenannte Mutproben kommen bei Jugendlichen häufig vor. Bei risikoreichen Wettbewerben würden Grenzen überschritten, um sich mit Gleichaltrigen zu messen und Anerkennung zu erhalten, warnen Jugendschützer. Das verlagere sich immer stärker in die sozialen Netzwerke. Indem sich die Jugendlichen gegenseitig öffentlich nominieren – z.B. durch die Verlinkung eines Profils – und filmen, entstehe großer sozialer Druck, der sie zwinge, an der Herausforderung teilzunehmen.

apa