Denn in der leer stehenden ehemaligen Kaserne der Finanzpolizei habe es keine Zündquellen gegeben. Obwohl das Gebäude fest verschlossen war, kam es in der Vergangenheit immer wieder vor, dass Unbekannte einbrachen, um darin zu übernachten. <BR \/><BR \/>Kurz nach 19 Uhr war am Sonntagabend Alarm geschlagen worden. Beim Eintreffen der ersten Wehrleute stand die Ex-Kaserne nahe der Passhöhe bereits in Vollbrand. Das Gebäude von Alfred Schiefer aus St. Leonhard wurde völlig zerstört. Carabinieri und Berufsfeuerwehr ermitteln.