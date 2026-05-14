Noch nie zuvor war die Wintersperre der Straße zum 2.474 Meter hohen Pass so früh beendet worden. In den vergangenen Monaten war nur wenig Schnee gefallen, weshalb sich auch die „Frühjahrsräumung" vergleichsweise unkompliziert gestaltete.<BR \/><BR \/> Im Jahr 2024 mussten die Räumfahrzeuge und Schneefräsen stellenweise noch bis zu zehn Meter Schnee beseitigen; damals wurde die Straße erst am 14. Juni wieder geöffnet. <BR \/><BR \/>In diesem Jahr kam der Wintereinbruch hingegen erst jetzt. Die Timmelsjoch Hochalpenstraße AG zeigt sich dennoch zuversichtlich, die beliebte Hochgebirgsstraße bereits am Freitag wieder freigeben zu können.<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/www.facebook.com\/plugins\/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTimmelsjoch%2Fposts%2Fpfbid0ZafZSQPxCesq6Fxs7DxpmWRuW6tUjrfT91JRHF4XwU1rR4BmxDN8MPoTwahe5eMGl&show_text=true&width=500" width="500" height="620" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"><\/iframe><\/div>\n