Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am heutigen Donnerstag gegen 14 Uhr auf der Timmelsjochstraße gekommen. Im langen Tunnel etwa zwei Kilometer vor der Passhöhe sind zwei ausländische Motorradfahrer frontal miteinander kollidiert.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1331343_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dabei wurde einer der beiden schwer verletzt, der andere erheblich. Sie wurden vor Ort erstversorgt und anschließend mit den Notarzthubschraubern Pelikan 1 und Pelikan 3 ins Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Rabenstein, das Weiße Kreuz Passeier, die Bergrettung Rabenstein mit Helfern vor Ort und die Carabinieri.