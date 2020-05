Tirol: Am Samstag kein neuer Coronafall

Gleichzeitig waren 8 weitere Personen genesen, teilte das Land mit.Im Bundesland waren mit Stand Samstagabend nur mehr 185 Menschen infiziert, 3215 hatten die Krankheit bereits überstanden. Die Zahl der mit oder an einer Covid-19-Erkrankung Verstorbenen blieb konstant bei 105.Bisher wurden in Tirol insgesamt 53.256 Testungen vorgenommen. In 51.298 Fällen lag ein Ergebnis vor.

apa