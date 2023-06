Tirol: Mann stürzt 80 Meter über Waldstück ab

Eine vorbeifahrende Frau bemerkte das Motorrad. - Foto: © ZOOM.TIROL / ZOOM.TIROL

Am Sonntag, gegen halb 4 Uhr fuhr ein 42-jähriger Österreicher mit seinem Elektromotorrad im Gemeindegebiet von Großvolderberg auf einer Forststraße in Richtung Eppsteiner Aste. Plötzlich querte ein Reh die Fahrbahn, worauf der Motorradfahrer sofort bremste um ein Ausweichmanöver einzuleiten. Darauf stürzte der Mann von seinem Motorrad und in weiterer Folge etwa 80 Meter über ein steiles Waldstück, wo er verletzt liegen blieb.Eine unbeteiligte Fahrzeuglenkerin, die ebenfalls auf der Forststraße fuhr, entdeckte das beschädigte Motorrad fest und befürchtete, dass sich ein Unfall ereignet habe. Sie machte mit Schreien auf sich aufmerksam, worauf sich der verletzte Motorradlenker ebenfalls rufend meldete. In weiter Folge setzte die Frau die Rettungskette in Gang. Die Bergrettung führte die Erstversorgung durch und barg den Verletzten mittels Seilzug. Anschließend wurde er von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Innsbruck gebracht.