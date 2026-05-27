Auf den Fall aufmerksam gemacht hatte der Südtiroler Schützenbund. Demnach hatte eine Bäuerin während der Olympischen Spiele auf ihrem Privatgrundstück einen Schriftzug mit der Aufschrift „Tirol“ aufgestellt.<BR \/><BR \/> Die fünf roten Buchstaben waren laut Schützenbund rund 60 Meter von der Pustertaler Staatsstraße entfernt sichtbar.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri stuften die Installation jedoch als möglichen Verstoß gegen Artikel 23 der Straßenverkehrsordnung ein und verhängten eine Verwaltungsstrafe von 430 Euro. <BR \/><BR \/>Diese Bestimmung verbietet Werbeanlagen oder Hinweisschilder in Straßennähe, sofern sie die Sicherheit des Verkehrs beeinträchtigen könnten.