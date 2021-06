Banküberfall in Nordtirol: Verdächtiger nach mehr als 16 Jahren geschnappt

Der 41-jährige Moldawier wurde aufgrund eines internationalen Haftbefehls beim Grenzübertritt in der Ukraine festgenommen, hieß es von der Staatsanwaltschaft Innsbruck am heutigen Montag.Dem Mann wird vorgeworfen, mit 2 weiteren, mittlerweile verurteilten Tätern am 8. September 2004 eine Raiffeisen-Filiale in Gries im Sellrain überfallen zu haben.Letztere, beide ebenfalls Moldawier, wurden im Jahr 2005 zu 7 beziehungsweise 6 Jahren Haft verurteilt. Der Haftbefehl gegen den ins Netz gegangenen 41-Jährigen sei jedenfalls die gesamten 16 Jahre aufrecht gewesen, so die Anklagebehörde.Bei dem bewaffneten Überfall waren, laut damaligen Medienberichten, rund 18.000 Euro erbeutet worden.

apa