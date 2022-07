Tirolerin rettete bis zu 16.000 Kinder Tirolerin rettete bis zu 16.000 Kinder

Eine gebürtige Innsbruckerin, die im Zweiten Weltkrieg in Kroatien Tausende Kinder aus den Lagern der faschistischen Ustascha gerettet hat, ist am vergangenen Wochenende in der kroatischen Hauptstadt Zagreb geehrt worden.