Tirols Soldaten und ihr Tod im Krieg

Ist jemand aus der Familie oder dem Dorf als Soldat in einem der beiden Weltkriege oder in den Tiroler Freiheitskriegen gefallen? Die Antwort auf diese Frage bieten die Tiroler Ehrenbücher – ein Monumentalwerk mit mehr als 23.000 Namen in über 160 Bänden. Um darin zu blättern, muss man nicht einmal nach Innsbruck fahren. + Von Uwe Schwinghammer