Laut Ermittlungen hatte der Täter das Seitenfenster eines in der Nähe der Felswand von Tisens abgestellten Pkw eingeschlagen. Anschließend soll er das Auto durchsucht und Gegenstände im Wert von rund 90 Euro entwendet haben. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 250 Euro.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen kamen dank der Anzeige des Geschädigten, eines Meraners, ins Rollen. Auf Basis dieses Hinweises werteten die Carabinieri Videoaufnahmen aus öffentlichen und privaten Überwachungssystemen aus und konnten den Verdächtigen identifizieren. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls aus einem Fahrzeug sowie schweren Sachbeschädigung ermittelt.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri prüfen derzeit, ob der Mann auch für weitere ähnliche Taten im Burggrafenamt verantwortlich sein könnte. In den vergangenen Monaten war es dort wiederholt zu vergleichbaren Vorfällen gekommen.