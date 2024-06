Tisens: Schwerverletzter bei Motorradunfall

Ersten Angaben zufolge soll ein Bundesdeutscher mit einem Motorrad mit italienischem Kennzeichen in Richtung Lana unterwegs gewesen sein. Aus nicht bekannter Ursache stürzte er mit der schweren Maschine und prallte in der Folge gegen den vor ihm fahrenden Pkw.Die Freiwillige Feuerwehr Naraun, das Weiße Kreuz Lana und der Notarzthubschrauber Pelikan 1 wurden alarmiert. Der 63-Jährige wurde nach der Erstversorgung vom Weißen Kreuz Lana in Begleitung der medizinischen Besatzung des Pelikan 1 in das Bozner Krankenhaus gebracht.Beamte der Carabinieri haben Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.