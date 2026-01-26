von Florian Mair<BR \/><BR \/>Das olympische Feuer legt in Italien – dem Gastgeberland der Winterspiele vom 6. bis 22. Februar – in 63 Tagen rund 12.000 Kilometer zurück. Dabei durchquert es 60 Städte und alle 110 Provinzen und wird von insgesamt 10.001 Fackelträgerinnen sowie Fackelträgern bis zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele getragen.<BR \/><BR \/>Aus Südtirol war kürzlich auf der Etappe von Bari (Apulien) bis Campobasso (Molise) nur die Tisnerin Vanessa Geiser vertreten – beim Lauf in der geschichtsträchtigen Stadt Foggia. „Mit der Fackel in meiner linken Hand übergab mir ein Fackelläufer das olympische Feuer, welches ich nach meinen 200 Metern an die nächste Fackelläuferin weitergeben durfte“, erzählt die 27-Jährige lebhaft. „Mit der brennenden Fackel ging ich los – zuerst langsam, dann schneller – und schließlich lief ich, begleitet von Polizeikräften.“ Werbe- und Servicefahrzeugen fuhren ein Stück voraus.<BR \/><BR \/>Entlang der Straße und von den Balkonen jubelten die Menschen und klatschten, während Vanessa Geiser stolz die brennende Fackel in Richtung Stadtzentrum trug. Dabei winkte sie den Schaulustigen freundlich zu und schenkte ihnen ein Lächeln. „Ihren Ursprung hat die Flamme in Olympia in Griechenland, wo das olympische Feuer Ende November entzündet wurde“, erzählt die junge Tisnerin, die auch Sport betreibt. „Und sollte die Flamme beim Lauf einmal ausgehen, haben die Organisatoren natürlich eine Laterne mit dem olympischen Feuer dabei.“<h3>\r\n„Es darf immer nur ein Feuer brennen“<\/h3>Nach der Weitergabe der Flamme musste das Gas der Fackel sofort abgedreht werden. „Es darf immer nur ein Feuer brennen“, erklärt die 27-Jährige. <BR \/><BR \/>Doch wie kommt eine Tisnerin als olympische Fackelträgerin nach Foggia? „Ich habe mich als Fackelträgerin beworben, weil ich ein Teil der Olympischen Winterspiele sein wollte“, verrät Vanessa Geiser. „Meine Bewerbung wurde angenommen, und etwa zehn Tage vor meinem Einsatz hat man mir mitgeteilt, wohin ich muss. Die insgesamt mehr als 1.700 Kilometer, die ich zurücklegen musste, haben sich auf jeden Fall gelohnt.“<BR \/><BR \/>Eines verrät die 27-jährige Vanessa Geiser noch: „Ich werde vor allem die olympischen Wettkämpfe im Biathlon und im Ski Alpin verfolgen und den Südtiroler Athletinnen und Athleten die Daumen drücken – sicher am Bildschirm und vielleicht sogar live.“ Übrigens: Morgen kommt das olympische Feuer von Belluno über das Pustertal nach Südtirol. Und am Donnerstag beginnt die 53. Etappe des großen Fackellaufs in Meran.