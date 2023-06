Die Fahrzeuge prallten aus ungeklärter Ursache zusammen. - Foto: © FFW Toblach

Der Alarm ging um 15.21 Uhr ein. 2 Autos waren auf der Pustertaler Stra√üe vor dem Trogerhof frontal zusammengeprallt. Auch ein anderer Pkw wurde in den Unfall verwickelt. Die Einsatzkr√§fte r√ľckten sofort aus.Gl√ľcklicherweise verletzte sich bei dem Unfall niemand ernsthaft. Die Sanit√§ter des Wei√üen Kreuzes versorgten die verletzte Person an der Unfallstelle und brachten sie anschlie√üend in das Krankenhaus von Bruneck.Die Freiwillige Feuerwehr Toblach k√ľmmerte sich um die Sicherungs- und Aufr√§umarbeiten. Auch die Beh√∂rden waren im Einsatz.