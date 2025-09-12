<BR \/>Gegen 17 Uhr ereignete sich auf einem Hof in Toblach ein schwerer Arbeitsunfall: Eine 48-jährige Bäuerin aus der Region wurde bei Arbeiten im Stall von zwei Kühen zwischen Tür und Türstock eingeklemmt.<BR \/><BR \/>Die Frau zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und das Weiße Kreuz der Sektion Innichen wurde sie in das Krankenhaus Bruneck gebracht.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie haben Fehler entdeckt? Geben Sie uns gerne Bescheid!<\/a>