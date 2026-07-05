von Celine Pescoller<BR \/><BR \/>Pistenraupen suchte man damals Mitte der 1940er-Jahre vergeblich. Die Pisten mussten mühsam mit den Skiern an den Füßen präpariert werden: Den Schnee traten entweder die Teilnehmenden der Skikurse vor der ersten Abfahrt platt oder aber Freiwillige, die im Gegenzug gratis mit dem Lift fahren durften. Da dies mühsam war, kam knapp ein Jahrzehnt später eine schwere Holzrolle zum Einsatz, die von einer Person vorne gelenkt und von einer anderen hinten stabilisiert wurde. Das Manko: Der Hintermann war nach der Präparierung kaum noch wiederzuerkennen, erinnert sich Franz Troger schmunzelnd: „I bin olbn vor gfohrn; weil der wos hintn wor, isch schun noch do erschtn Fohrt a Schneamonn giwessn.“<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1331655_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Skigebiet Ratsberg:<\/b> Natürlich gab es damals auch noch keine Schneekanonen. Die erste Schneekanone in Toblach wurde erst Ende der 1980er-Jahre angekauft – von Heinrich Stauder, dem Gastwirt, früheren Bürgermeister und Präsidenten des Skigebietes Ratsberg. Es sei „ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk“ für seine Familie gewesen, berichtet sein Sohn Wolfgang: „Zi Weihnachtn hot mei Tata zi mei Mama gsogg: ,Heure hon i gonz a schians Weihnachtsgschenk fi di!‘ Noa hota ihr die Schneakanone gizag: ,Mir homse Anni gitaft. Des isch die Schneakanone, wos i fin Rotsberg gikaft hon!‘ Mei Mama wor net so begeischtort.“<BR \/><b><BR \/>Skigebiet Rienz:<\/b> Ebenfalls in den 1950er-Jahren wurde das Skigebiet Rienz gegründet – das einzige der vier Gebiete, das bis heute überdauert hat. Teil davon sind nach wie vor der Rienzlift und der Trenkerlift, wobei sich Ersterer im Laufe der Zeit auf die Skiausbildung von Kindern spezialisiert hat, wohingegen Letzterer mittlerweile zu einer zertifizierten FIS-Rennpiste und Trainingsstrecke geworden ist, die heute Ski-Champions aus aller Welt nutzen – von Lindsey Vonn bis Mikaela Shiffrin.<BR \/><BR \/><b>Skigebiet Toblacher See:<\/b> Etwa zehn Jahre später wurde am Toblacher See ein Lift eröffnet. Initiiert und finanziert von der ehrgeizigen Maria Antonia Franchi Baur, der damaligen Inhaberin des Hotels „Baur am See“, hatte der gegenüber dem Hotel errichtete Tellerlift eine weite Reise hinter sich: Zunächst stand er nämlich am Tonalepass an der Grenze zwischen dem Trentino und der Lombardei.<BR \/><BR \/><b>Skigebiet Sonnerwald\/Lachwiesen:<\/b> Als letzte Toblacher Anlage kam 1970 das Skigebiet Sonnerwald\/Lachwiesen hinzu, das man einst mit dem Thurntaler in Osttirol verbinden wollte.<BR \/><BR \/>Die untere und steilere der beiden Skipisten war von Otto Gurschler als Rennstrecke geplant worden, weshalb sie für Könner ein Genuss war, für Anfänger jedoch ein ordentlicher Härtetest. Dasselbe galt auch für die legendären Doppelbügel, die für so manchen eine Herausforderung darstellten – insbesondere dann, wenn die beiden Skibegeisterten ein recht unterschiedliches Gewicht hatten. Die Bügel hatten aber einen durchaus romantischen Vorteil: „Do anzige Vorteil fa die Bügl wor, dass man mit jemandn fohrn gikennt hot, den wos man schneidig gfun hot“, erzählt Franz Tschurtschenthaler mit einem Augenzwinkern.<BR \/><BR \/><b>Toblacher Sieger-Ski:<\/b> In Toblach gab es aber nicht nur vier Skigebiete, hier wurden seit den 1930er-Jahren auch Skihergestellt, die sogar als die besten Italiens ausgezeichnet wurden: die Viertler-Ski. Auf diesen fuhr Celina Seghi im Jahr 1941 in Cortina zum Olympiasieg.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1331658_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ihre Besonderheit? Sie bestanden komplett aus Holz und wurden anfangs für eine bessere Gleitfähigkeit lackiert. Die Stahlkanten auf der Unterseite kamen erst später hinzu. <h3>\r\nBuchtipp<\/h3>Nachlesen kann man die Toblacher Alpin-Ski-Geschichte im neuen Buch „Toblach. Ein Dorf – 4 Skigebiete, das weit mehr als nur ein Geschichtsbuch ist: Mit oft herrlich amüsanten Anekdoten von 33 Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sowie über 500 historischen Bildern und Dokumenten lässt es ein Stück Dorfgeschichte lebendig werden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1331661_image" \/><\/div>