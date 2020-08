Toblach: Ab sofort Maskenpflicht im Ortszentrum

In Toblach herrscht aktuell ein reger Tourismuszustrom, wie in vielen anderen Gegenden Südtirols auch. Nicht jeder halte sich jedoch freiwillig an die Maskenpflicht, schreibt die Gemeinde.Daher diene diese Verordnung zum Schutz für Gäste und Einheimische, da die Einhaltung der Entfernung von einem Meter aufgrund der großen Menschenmengen nicht immer gewährleistet werden kann.Guido Bocher, Bürgermeister von Toblach, hat eine dringende Verordnung erlassen, die die Menschen auf der Straße zum Tragen der Maske verpflichtet.In der Fußgängerzone von Toblach Zentrum und auf der St. Johannes-Straße gilt ab sofort die Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes. Gerade dadurch sollen Neuinfektionen bei Kontakten mit anderen Personen vermieden werden.Auch andere Gemeinden in Südtirol treffen Sicherheitsmaßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. So wurden in Branzoll beispielsweise vor einigen Tagen flächendeckend Corona-Tests durchgeführt.

