Ohne triftigen Grund darf man eine solche Waffe im öffentlichen Raum nicht bei sich tragen, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri. Umso wichtiger war ihr Einsatz in Toblach, der Mann kürzlich das Lokal mit einer solchen Waffe betreten haben soll. <h3>\r\nSieben Zentimeter lange Klinge <\/h3>Die sofort angerückten Beamten unterzogen den Verdächtigen einer Kontrolle – und fanden tatsächlich ein insgesamt 20 Zentimeter langes Springmesser mit einer sieben Zentimeter langen Klinge beim Mann. <BR \/><BR \/>Wie sich herausstellte, handelt es sich beim Verdächtigen um einen in der Toskana wohnhaften 30-Jährigen. Der Mann wurde wegen illegalem Mitführen einer Waffe angezeigt, die Beamten beschlagnahmten das Messer.