Der Unfall ereignete sich auf der Alemagnastraße, auf der Höhe des Aussichtspunkts „Drei-Zinnen-Blick“. Aus bisher unbekannter Ursache war ein Porsche unter einem Lkw, der Treibstoff transportierte, eingeklemmt worden – rund 30 Meter wurde der Sportwagen mitgeschleift. Wie durch ein Wunder blieben alle Beteiligten unverletzt.<BR \/><BR \/>Für die Dauer des Einsatzes musste der betroffene Straßenabschnitt gesperrt werden, gegen 9 Uhr wurde er wieder für den Straßenverkehr geöffnet. Vor Ort im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Toblach und Aufkirchen, die Polizei und Carabinieri sowie das Weiße Kreuz.