Gegen 10.30 Uhr wurde Alarm geschlagen: Passanten hatten im Silvesterbach, rund 250 Meter vor der Almhütte „Schnegga Soge“, eine reglose Person entdeckt und den Notruf abgesetzt. <BR \/><BR \/>In höchster Alarmbereitschaft rückten die Einsatzkräfte aus und bargen die einheimische Person aus dem Wasser. Vom Notarzthubschrauber Pelikan 2 wurde diese in kritischem Zustand ins Bozner Krankenhaus geflogen. <h3>\r\nErmittlungen laufen<\/h3>Die Ermittlungen laufen. Ersten Rekonstruktionen zufolge soll die einheimische Person beim Wandern abgerutscht und in das Speicherbecken gestürzt sein.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz standen die Bergrettung Hochpustertal, die Freiwillige Feuerwehr Wahlen sowie der Notarzt, die Carabinieri, das Weiße Kreuz und der Notarzthubschrauber Pelikan 2.