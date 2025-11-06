Die 40-jährige Pifferi hatte im Juli 2022 ihre 18 Monate alte Tochter Diana sechs Tage lang allein in der Wohnung gelassen, während sie mit einem Mann außerhalb Mailands Urlaub machte. Das Kind starb an Hunger und Durst.<BR \/><BR \/>Die Richter bestätigten, dass Pifferi zurechnungsfähig war - sie wusste also, was sie tat -, erkannten aber psychische Beeinträchtigungen an, die von einem Gutachten festgestellt worden waren. Diese Beeinträchtigungen gelten als mildernde Umstände, die die erschwerenden Faktoren (etwa das Eltern-Kind-Verhältnis) ausgleichen. Dadurch fiel das Strafmaß von lebenslanger Haft auf 24 Jahre, die Höchststrafe für einen einfachen Mord ohne erschwerende Umstände.<BR \/><BR \/>Die Gutachter - ein Psychiater, ein Kinderneuropsychiater und eine Neuropsychologin - beschrieben bei Pifferi eine „sektorale kognitive Schwäche“ und „emotionale Unreife“, die auf Entwicklungsstörungen in Kindheit und Jugend zurückzuführen seien. Dennoch beeinträchtigten diese Defizite ihre Fähigkeit, sozial und psychisch normal zu funktionieren, nur geringfügig.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwältin Lucilla Tontodonati hatte auf die Bestätigung des lebenslangen Urteils bestanden. Sie bezeichnete die Tat als „besonders grauenhaft“ - nicht wegen eines Gewaltakts, sondern weil Pifferi ihre Tochter langsam und bewusst sterben ließ, indem sie sie allein zurückließ.<BR \/><BR \/>Die Anwältin der Angeklagten, Alessia Pontenani argumentierte, Pifferi sei geistig zurückgeblieben und habe die Konsequenzen ihres Handelns nicht verstanden: „Sie ist kein normales Kind, keine normale Erwachsene. Ihre intellektuelle Schwäche ist in allen Tests sichtbar“. In erster Instanz war Pifferi wegen vorsätzlichen Mordes mit direktem Vorsatz zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Berufungsgericht erkennt nun an, dass sie nicht wahnsinnig, aber geistig eingeschränkt ist - was zu einer deutlichen Strafmilderung führte.