<BR \/>Franceschini war allein, als es am Freitag zum tragischen Unfall kam. Die 48-Jährige war mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Riva del Garda gefahren und den beliebten Strand „Purfina“ zu Fuß erreicht. <BR \/><h3>\r\nWiederbelebungsversuch erfolgreich<\/h3>\r\nZum Zeitpunkt des Unfalls hielten sich keine Zeugen am Strand auf – erst später bemerkte eine Frau beim Schwimmen einen Körper am Boden des Sees in drei Metern Tiefe. <BR \/><BR \/>Weitere Zeugen bargen den Körper und leiteten sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Das Herz der Frau fing wieder an zu schlagen. <BR \/><BR \/><h3>\r\nGesundheitszustand verschlechtert sich plötzlich <\/h3>\r\nIndes rückten die Rettungskräfte samt Hubschrauber an, doch bereits beim Flug ins Krankenhaus verschlechterte sich der Gesundheitszustand der Trentinerin dramatisch.<BR \/><BR \/><BR \/>Erneut wurden Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet – diesmal blieben sie jedoch erfolglos. Franceschini war bereits tot, als sie das Spital erreichte.