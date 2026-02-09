STOL hat bereits berichtet, dass der Tod durch Erfrierung die wahrscheinliche Ursache ist <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tod-einer-urlauberin-was-wir-ueber-die-letzten-stunden-von-sabine-rockel-wissen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Nun hat das auch die Staatsanwaltschaft bestätigt. In einer Aussendung listet sie das Ergebnis der Obduktion auf: „Die Ergebnisse der autoptischen Untersuchung ermöglichen es, den Tod auf einen Herz-Kreislauf-Stillstand zurückzuführen, der vermutlich infolge von Unterkühlung eingetreten ist“, heißt es in der Aussendung. <BR \/><BR \/>„Zudem erlaubt das Fehlen von Verletzungen, die auf Dritte oder auf Abwehrhandlungen\/Körperkämpfe hinweisen und in einem ursächlichen Zusammenhang mit dem Tod stehen könnten, das Ereignis als Unfall einzuordnen.“ Will heißen: Fremdverschulden wird ausgeschlossen.<BR \/><BR \/>„Der Ablauf des Geschehens kann in jedem Fall nach Vorliegen der toxikologischen Untersuchungen, die dazu dienen festzustellen, ob eine mögliche psycho-physische Beeinträchtigung der Person bestand, noch umfassender bewertet werden“, heißt es in der Aussendung der Staatsanwaltschaft.