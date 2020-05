Tod eines Netflix-Stars: Japan will gegen Cybermobbing vorgehen

Sie war Opfer von hasserfüllten Kommentaren im Internet geworden. Als Todesursache wird Suizid angenommen. Es seien Verfahren nötig, um Urheber solcher Online-Schikanen aufzudecken und die Opfer zu retten, erklärte dazu die japanische Kommunikationsministerin Sanae Takaichi am Dienstag. Kimura war im vergangenen September zu der Reality-Serie „Terrace House“ dazugestoßen, bevor die Dreharbeiten wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt wurden.In der Serie des Streamingdienstes lebte die junge Japanerin mit 3 Frauen und 3 Männern in einem Haus in Tokio zusammen. In einer der Sendungen hatte sich Kimura Medienberichten zufolge lauthals bei einem männlichen Mitbewohner beschwert, weil der ihr kostbares Wrestling-Kostüm versehentlich in der Wäsche ruiniert hatte. Darauf hagelte es Hasskommentare gegen sie in sozialen Medien.Kurz vor ihrem Tod schrieb die junge Japanerin auf Twitter, dass sie täglich fast 100 Kommentare erhalte und sie sich verletzt fühle. Ihr tragisches Schicksal rückte schlagartig das Thema Cybermobbing ins Zentrum der öffentlichen Debatte. Mobbing im allgemeinen ist schon lange ein im harmoniebetonten Japan ernstes gesellschaftliches Problem. Die Regierung wolle die Gesetzeslage ändern, damit Personen, die hasserfüllte Kommentare in sozialen Medien verbreiten, einfacher identifiziert werden können, wurde Ministerin Takaichi zitiert.Experten sehen zudem Betreiber von digitalen Plattformen in der Verantwortung, Cybermobbing zu unterbinden. Nach der gegenwärtigen Gesetzeslage können in Japan Internet-Dienstleister zwar anonyme Online-Botschaften, die gegen die Menschenrechte verstoßen, löschen. Opfer von Cybermobbing können zudem die Betreiber auffordern, Informationen über die Urheber von Hasskommentaren preiszugeben, um gegen sie rechtlich vorzugehen. In vielen Fällen werden Personen, die Cybermobbing betreiben, jedoch nicht ausfindig gemacht. Kritiker warnen vor einer Verletzung des Rechts auf freie Meinungsäußerung.Der Tod der jungen japanischen Wrestlerin erinnert an ähnliche Vorfälle im benachbarten Südkorea. Auch dort hatten mutmaßliche Suizide unter Pop-Sängerinnen die Debatten über Cybermobbing und den Druck, unter dem solche Stars stehen, intensiviert. Cybermobbing und strikteres Vorgehen dagegen sind in Südkorea schon lange ein Thema.

apa/dpa