Die Polizei in Thüringen geht nach eigenen Angaben nicht davon aus, dass die Drohungen ernst gemeint sind. Den Schulen werde empfohlen, die Einrichtungen nicht zu räumen und den Schulbetrieb normal fortzusetzen. Zu den Verfassern der Schreiben lägen keine Erkenntnisse vor.<BR \/><BR \/>Auch in Niedersachsen gibt es Bombendrohungen gegen mehrere Schulen. Das bestätigten das Innenministerium und das Kultusministerium in Hannover der Deutschen Presse-Agentur. Zum Inhalt der Drohungen und zum Ausmaß, wie viele Schulen davon betroffen sind, machten die Ministerien zunächst keine Angaben. Generell seien die Schulen angehalten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen und Anzeige zu stellen, wenn eine Drohung eingehe, sagte eine Sprecherin des Landeskultusministeriums.<BR \/><BR \/>Die aktuellen Drohungen in Deutschland erinnern an eine ähnliche Vorfallsserie, die vor knapp zwei Wochen in Italien für Aufregung sorgte. Damals lösten anonyme E-Mails mit Bombendrohungen staatsweit Alarm aus. Tausende Schüler mussten ihre Klassenzimmer verlassen, zahlreiche Schulen wurden vorsorglich evakuiert und der Unterricht teilweise unterbrochen. Südtirol war nicht betroffen.